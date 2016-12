Cherche mari pour me porter et gagner 120 litres de bière

SONKAJARVI, Finlande (Reuters) - Julia Galvin était venue jusqu'en Finlande pour trouver un homme capable de triompher avec elle lors du fameux championnat du monde de "porté de femme" et gagner l'équivalent de son poids en litres de bière, en vain.

Et pour cause, la belle Irlandaise pèse 120 kilos et le gentleman anglais qui a eu le privilège de la porter le long d'un parcours de 253 mètres a échoué dans sa mission.