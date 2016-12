A New York, le "Spiderman français" fait un émule

NEW YORK (Reuters) - Le "Spiderman français", Alain Robert, a escaladé jeudi la façade du siège du New York Times afin de sensibiliser l'opinion publique au réchauffement climatique, et a été imité six heures plus tard par un inconnu.

Rendu célèbre pour avoir déjà grimpé en haut de nombreux monuments célèbres à travers le monde, comme la Tour Eiffel ou le Golden Gate Bridge de San Francisco, le Français de 45 ans, premier homme à gravir l'immeuble de 52 étages, a comme à son habitude été immédiatement arrêté par les autorités après avoir regagné le sol.

Six heures plus tard, en pleine heure de pointe, un autre grimpeur s'est lancé à l'assaut de la tour du quotidien new-yorkais et a lui aussi été arrêté par la police à son arrivée sur le toit.

Julie Cohen, manager d'Alain Robert, a déclaré ne pas connaître le grimpeur anonyme.

"Je suis mortifiée, il n'a absolument rien à voir avec nous, c'est très contrariant", a-t-elle dit.

"Alain va être très ennuyé", a-t-elle ajouté, précisant que les ascensions du Français n'étaient pas sans risques, mais qu'il est un grimpeur professionnel.

Vêtu d'un pantalon rouge, de chaussures d'escalade noire et d'un t-shirt blanc sur lequel on pouvait lire "Malaria No More" ("Plus jamais de malaria"), l'émule du Français affichait un sourire lorsque la police lui a passé les menottes aux poignets.

Martin Edlund, directeur de la communication de "Malaria No More", a déclaré que le grimpeur anonyme n'était pas membre de l'organisation luttant pour éradiquer d'ici dix ans cette maladie qui fait un million de morts par an.