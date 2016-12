VILNIUS (Reuters) - La Lituanie envisage de changer son nom anglais (Lithuania) pour le rendre plus facilement prononçable dans l'espoir d'attirer davantage d'investissements et de touristes.

Beaucoup de personnes extérieures aux Etats baltes - trois petits pays situés au nord de la Pologne - confondent la Lituanie et la Lettonie (Latvia en anglais et Latvija en letton) et ont même du mal à les situer sur une carte, de même que l'Estonie, l'Etat balte situé le plus au nord.