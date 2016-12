Nestlé va offrir des voyages dans l'espace pour le goûter

ZURICH (Reuters) - Nestlé lancera en 2008 en France l'une de ses plus grosses campagnes de promotion centrée sur la barre chocolatée KitKat, avec à la clé deux voyages dans l'espace pour les consommateurs les plus chanceux.

"Les vols durent environ quatre heures et s'effectuent à une centaine de kilomètres d'altitude. Ils permettront à leurs passagers d'admirer la courbe de la Terre", explique Muriel Koch, responsable marketing chez Nestlé France.

Le groupe fait appel à la société américaine Rocketplane, l'un des trois acteurs principaux sur le marché du tourisme spatial, avec Virgin et EADS. D'autres lots comme des vols en avion de chasse ou des stages d'entraînement aux conditions d'apesanteur sont à gagner.

Billets pour l'espace inclus, le budget des opérations de promotion - internet, télés, radios, points de vente - se chiffrent entre 2,5 et 3,5 millions d'euros.

KitKat est la deuxième barre chocolatée la plus vendue au monde, derrière Snickers (Mars). En France, elle occupe la troisième place derrière Kinder Maxi et Kinder Bueno (Ferrero), et vise le deuxième rang grâce à cette campagne.