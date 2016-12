Le record du monde du barbecue géant battu en Uruguay

MONTEVIDEO (Reuters) - Plus de mille fanatiques du barbecue ont grillé 12 tonnes de viande de boeuf, dimanche en Uruguay, établissant un nouveau record du monde, enregistré par le guide Guinness.

Des militaires avaient installé un grill géant, d'environ un kilomètre et demi de long, et des pompiers ont allumé six tonnes de charbon de bois pour lancer ce repas gargantuesque.