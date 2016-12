L'entretien d'embauche, pour le meilleur et surtout pour le pire

Un palmarès des dix entretiens les plus étonnants été établi par le cabinet Harris Interactive après enquête auprès de 3.061 patrons et responsables des ressources humaines pour le site internet de recherche d'emplois CareerBuilder.com.

Les enquêteurs ont également demandé aux patrons quelles étaient les erreurs les plus fréquentes et les plus préjudiciables lors d'un entretien d'embauche. Plus de la moitié (51%) d'entre eux ont évoqué une tenue inappropriée, 49% des propos négatifs à l'encontre de son actuel ou ancien patron.