Le parfum de la victoire électorale

La fragrance a été discrètement vaporisée lors des rassemblements de campagne et des volontaires seront envoyés dans les bureaux de vote pour disséminer la même senteur avec l'espoir que le citoyen identifie l'odeur et vote pour leur candidat, Lee Myung-bak.

"Ca rappellera aux gens Lee Myung-bak. Le parfum a pour concept l'espoir, la victoire et la passion", a déclaré Oh Chi-woo chargé de la culture et des arts au sein du parti conservateur Grand National.