Les gays républicains appuient la candidature de John McCain

Ce soutien, accordé par les gays républicains en 2000 au candidat George W. Bush, mais refusé quatre ans plus tard, risque en réalité d'être un cadeau empoisonné pour le sénateur de l'Arizona.

Ce dernier cultive certes une image de "maverick" (franc-tireur non conformiste) au sein du Grand Old Party, capable d'attirer des électeurs de part et d'autre des clivages traditionnels.