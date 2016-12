Trafic de cadavres à Philadelphie impliquant des pompes funèbres

Ils ont reconnu avoir comploté pour écouler les ossements, la peau et les organes de 244 corps entreposés dans leurs chambres funéraires entre février 2004 et septembre 2005.

Ces crimes s'inscrivaient dans un vaste trafic concernant près de 1.100 cadavres dans les pompes funèbres des Etats de New York, New Jersey et Pennsylvanie à l'insu des familles des défunts, pour un bénéfice global de 3,8 millions de dollars en tout.