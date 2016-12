En Grèce, début d'un procès entre Lesbiens et lesbiennes

ATHENES (Reuters) - Un tribunal grec a entrepris d'examiner la requête déposée par des habitants de l'île de Lesbos, en mer Egée, qui souhaitent que les termes lesbien et lesbienne leur soient réservés, apprend-on de source judiciaire.

Les plaignants soulignent que leur demande ne porte que sur une question d'identité et ne porte aucun jugement sur telle ou telle orientation sexuelle.

"J'ai bien du mal à expliquer à ma fille que nous autres Lesbiens ne sommes pas homosexuels. Ma mère, ma soeur et ma fille sont toutes des Lesbiennes, et il est incroyable de voir à quel point elles sont tournées en ridicule à cause de cela", a-t-il ajouté.