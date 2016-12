"L'homme araignée" français devant un juge new-yorkais

NEW YORK (Reuters) - Alain Robert, un Français connu sous le surnom d'"homme araignée" s'est défendu mercredi devant un tribunal new-yorkais d'avoir encouragé des novices à escalader comme lui des gratte-ciel et il a affirmé que son acte de "libre expression" rendait hommage à la ville.

Robert a escaladé jeudi dernier le gratte-ciel de 52 étages et 348 mètres et, six heures plus tard, un autre homme, Renaldo Clarke, a fait de même devant les caméras de la télévision pour faire prendre conscience des ravages du paludisme.