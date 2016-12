MDxHealth annonce ses résultats financiers de 2010 La nouvelle stratégie a un impact positif sur les résultats financiers et d'exploitation

DURHAM, NC, et LIEGE, BELGIQUE - le 21 février 2011 - MDxHealth SA (NYSE Euronext: MDXH), une société de diagnostic moléculaire de renommée dans le domaine du traitement personnalisé du cancer, a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation pour l'année 2010.

Faits opérationnels marquants de l'année 2010

Amélioration significative des principaux indicateurs de performance financière

Revenus commerciaux presque doublés (91%)



Réduction de 38 % des frais d'exploitation



Amélioration de l'EBIT (bénéfice avant intérêt et impôts) de 43%



Amélioration du résultat net de 42%



Diminution de l'utilisation des liquidités de 41%

Incidence de la nouvelle stratégie sur les résultats

Mise en uvre d'une stratégie axée sur le commercial



Potentiel à augmenter les revenus



Nomination d'un nouveau Directeur Général, renforcement de l'équipe de direction et du Conseil d'administration



Accords de Pharmaco diagnostic avec GlaxoSmithKline Biologicals, Pfizer, Merck Serono et Roche



Accords de sous-licence avec les sociétés Predictive Biosciences, Exact Sciences, Veridex LLC ainsi qu'avec Takara.

"En 2010, MDxHealth a réussi à se repositionner en définissant une nouvelle direction commerciale basée sur la renommée mondiale de sa plate-forme de méthylation d'ADN », a déclaré le Dr Jan Groen, Directeur Général de MDxHealth. «Nous avons fait des progrès significatifs dans nos efforts de collaboration avec d'importantes sociétés pharmaceutiques pour l'élaboration de diagnostics compagnons. Nous avons également progressé dans le développement de nos propres tests de pronostics et prédictifs. En outre, nous avons réussi à concéder sous licence certains de nos actifs non-stratégiques à des entreprises qui sont en mesure de continuer à développer ces actifs et de les mener à l'étape de commercialisation. Associée à l'amélioration de notre performance financière, notre stratégie commerciale plus agressive devrait permettre à MDxHealth d'obtenir des revenus à court et moyen termes ».

Nouvelle stratégie

En 2010, MDxHealth a procédé à plusieurs modifications dans son organisation afin de mettre en uvre sa nouvelle stratégie. Ces changements ont conduit à la centralisation en Belgique de toutes les activités de laboratoire, au changement de nom de la société devenue MDxHealth ainsi qu'au remaniement de sa direction et de son conseil d'administration pourvu d'un certain nombre de cadres chevronnés. MDxHealth dispose à présent d'une équipe forte qui peut donner forme aux nouvelles missions et visions de l'entreprise. Le nouvel objectif est principalement axé sur le développement de tests de diagnostic clinique pour le cancer de la prostate, du poumon et du côlon. Ces produits seront vendus directement aux médecins aux États-Unis en utilisant une force de vente spécifique, et les tests seront effectués dans le laboratoire CLIA de MDxHealth. L'amélioration des données financières et le nombre d'accords commerciaux signés montrent clairement l'impact de la nouvelle stratégie sur les affaires de l'entreprise.

MDxHealth a conclu trois accords avec de grandes sociétés pharmaceutiques pour le développement de diagnostics compagnons: avec GlaxoSmithKline Biologicals SA pour son programme d'oncologie immunothérapeutique; avec Merck Serono pour le cancer du cerveau, et plus récemment avec Pfizer pour l'inhibition de PARP dans les cancers du sein et des ovaires. MDxHealth se concentre sur le domaine, en pleine émergence, que sont les diagnostics pharmaco. Dans ce domaine, les entreprises pharmaceutiques et les médecins traitants comptent de plus en plus sur les bio-marqueurs moléculaires pour adapter la thérapie. L'objectif est de proposer au patient un traitement sur-mesure, propre à son profil génétique.

MDxHealth a continué à octroyer des sous-licences de ses actifs non essentiels, concluant des accords avec des entreprises qui se concentrent sur une seule forme de cancer. MDxHealth a concédé sous-licence certains bio-marqueurs à la société Exact Sciences pour les utiliser dans leur test de dépistage du cancer colorectal et a concédé d'autres bio-marqueurs à la société Predictive Biosciences pour le cancer de la vessie. Ces deux sociétés ont annoncé l'intégration des bio-marqueurs de MDxHealth dans leurs tests. Les premiers produits issus de ces collaborations devraient être lancés en 2012-2013. Une fois que ces produits seront lancés, MDxHealth pourra percevoir des redevances sur les ventes nettes.

Faits financiers marquants de 2010

Chiffres clés (En milliers d'EUR, sauf le nombre d'actions et les données par action):

Au 31 décembre, clôture de l'exercice 2010 2009 Produits et recettes 1 968 1 031 Revenus de subventions 568 1 517 Charges d'exploitation totales 10 532 17 100 Résultat opérationnel (EBIT) -8 366 -14 731 Résultat net -8 253 -14 301 Résultat par action (€) -0,63 -1,08 Nombre d'actions en circulation 13 185 614 13 185 614 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 593 18 032

Chiffre d'affaires

Les recettes des produits et services ont augmenté de 91% en 2010 grâce aux avances reçues en vertu des nouveaux accords conclus avec Pfizer, GSK Biologicals, Exact Sciences, Takara et Predictive Biosciences mais également grâce à l'accroissement des tests cliniques proposés aux entreprises pharmaceutiques utilisant des bio-marqueurs appartenant à MDxHealth. Les recettes de subventions ont diminué en 2010 puisque la nouvelle stratégie de l'entreprise se concentre davantage sur le développement du produit final plutôt que sur des projets subsidiés de recherche à un stade précoce.

Coûts d'exploitation

Les coûts d'exploitation ont diminué de 38%, soit de 6,6 millions EUR, en raison de la réduction des coûts entamée fin 2009 et de la mise en uvre de la nouvelle stratégie en 2010. Celle-ci est davantage focalisée sur un ensemble de produits prédictifs et de pronostique destinés aux applications oncologiques personnalisées. Les réductions de coûts ont principalement été obtenues en centralisant toutes les activités de laboratoire en Belgique, en procédant à une restructuration du personnel et en cessant les tests de dépistage du cancer à grande échelle.

Trésorerie

La trésorerie de MDxHealth s'élevait à 10,6 millions EUR au 31 décembre 2010. L'utilisation de la trésorerie en 2010 s'élève à 7,4 millions EUR contre 12,6 millions EUR l'année précédente, soit une amélioration de 41%.

Comptabilité de 2010

Il n'y a eu aucun changement dans la politique comptable de la société en 2010. La société continue de prendre en résultat tous les frais de R&D ainsi que les coûts de propriété intellectuelle.

Perspectives pour 2011

Au 4ème trimestre 2010, la société a mis en place sa stratégie révisée et prévoit d'achever le processus de transition au 4ème trimestre 2011, en se concentrant sur l'accroissement du chiffre d'affaires via la commercialisation des produits phare de la société en tant que tests LDT (laboratory-developed tests).

En 2011, MDxHealth entend:

· Valider ses produits pour la prostate afin de les lancer en 2012-2013 ;

· Communiquer au 2ème trimestre 2011 les premières validations extérieures générées par les études cliniques pour ses meilleurs produits pour la prostate ;

· Mettre en place au 4ème trimestre 2011 son propre laboratoire de service certifié CLIA aux Etats-Unis ;

· Débuter le recrutement d'agents commerciaux pour la vente directe de ses produits aux États-Unis.

Suite aux activités précitées, la société s'attend aux répercussions financières suivantes :

· Une augmentation des investissements immobiliers est prévue pour la mise en place d'un laboratoire américain CLIA ;

· En 2011, dans l'ensemble, les coûts d'exploitation et les besoins de trésorerie devraient être similaires à ceux de 2010 ;

· A court terme, les recettes proviendront principalement des activités de diagnostic pharmaco de MDxHealth (R&D et services d'études cliniques) ;

· Les recettes provenant des premiers produits de MDxHealth pour la prostate sont attendues en 2012.

Assemblée Générale du 18 février 2011

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2011, les actionnaires ont renouvelé l'autorisation du conseil d'administration d'augmenter le capital de la société, sous réserve de certaines conditions.

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société de diagnostic moléculaire de renommée qui développe et commercialise des tests de diagnostic, de pronostic et de prédiction du cancer. Les tests de la société sont basés sur la technologie de la méthylation des gènes, dont elle est propriétaire, et fournissent aux médecins des informations quant à l'agressivité du cancer de leurs patients, le risque de résurgence du cancer et aident à prédire la réponse du patient à la thérapie envisagée. MDxHealth collabore avec les principaux centres de recherche sur le cancer tels que l'Université Johns Hopkins et le Memorial Sloan Kettering ainsi qu'avec les grands centres médicaux européens. La société entretient plusieurs partenariats commerciaux et de collaboration avec LabCorp, Merck & Co/Schering-Plough, GlaxoSmithKline Biologicals, Roche, Merck Serono, Pfizer et d'autres leaders de l'industrie.

Visitez aussi le site de la société à l'adresse : www.mdxhealth.com ou rendez-vous sur www.twitter.com/mdxhealth.

Pour plus d'information:

Dr. Jan Groen, Directeur Général Hans Herklots MDxHealth

Capricorn One +32 4 364 20 70

+41 79 598 7149

Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel la société est active. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes suppositions et appréciations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui semblaient raisonnables lorsqu'elles ont été réalisées, mais qui pourront s'avérer correctes ou non. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth réfute expressément toute obligation de mise à jour des informations prévisionnelles de ce rapport intermédiaire et ce, dans le but de refléter tout changement par rapport à ses attentes, tout changement des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels un tel rapport est basé à moins que ce soit requis par la loi ou un règlement.

