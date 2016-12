Atos dévoile ses dernières innovations au salon Satis 2012

- Organiser la synergie des contenus, des contextes et des 'téléspect-acteurs' -

Paris, le 29 Octobre 2012 - Atos, société internationale de services informatiques, présentera des démos de ses dernières innovations pour les médias au salon SATIS, l'évènement de la communauté professionnelle de l'industrie des technologies de l'image et du son, qui se tient à Paris du 13 au 15 Novembre (stand D11). Atos mènera, en ouverture du salon, le 13 novembre à 10h30, l'atelier « Quel Cloud pour la production audiovisuelle ? » où seront débattues les opportunités que le Cloud représente en fonction des spécificités des métiers de l'audiovisuel ainsi que les clés pour mener à bien un tel projet.

Bruno Fabre, Vice-Président Exécutif, Télécoms & Médias, Atos déclare : " Dans la dynamique de l'acquisition de Siemens IT Services, Atos déploie un portefeuille renforcé et enrichi pour ses clients du secteur des médias. Grâce à ses capacités reconnues d'intégrateur de technologies à l'état de l'art et aux décennies d'expérience avec les grands groupes médias dans le monde entier, Atos est à même de gérer de bout en bout la synergie contenus/contextes/consommateurs, depuis la définition de la stratégie médias jusqu'à la gestion des infrastructures. »

Vincent Duriez, Directeur de Marché Télécoms & Médias, Atos France ajoute : "Notre présence au salon Satis témoigne de l'engagement croissant d'Atos dans le domaine de la communication et des médias. En quelques années, au fil d'une interactivité croissante, les spectateurs sont devenus des 'spect-acteurs'. Atos présentera au salon Satis ses dernières innovations dans ce domaine, qui permettent à ses clients de maximiser l'utilisation des contenus et la fidélité des audiences. »

En ouverture du salon, le mardi 13 novembre à 10h30, Atos mènera l'atelier « Quel Cloud pour la production audiovisuelle ? » visant à comprendre ce que le Cloud peut concrètement apporter aux métiers de l'audiovisuel.

Sur le Stand D11, Atos présentera son offre autour de l'interactivité et de l'apport du Cloud pour le monde de la production audiovisuelle et de la valorisation des contenus, avec les démos suivantes :

- interactivité 2nd écran : de nouvelles possibilités pour le broadcaster, le producteur et l'annonceur

- Analyse des Réseaux Sociaux temps réel : un tableau de bord pour la production audiovisuelle

- Indexation live des contenus diffusés, à travers le Cloud

